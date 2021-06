L'Euro 2020: la fête du foot, malgré tout

Ensuite, parce qu’il se déroulera, mesures sanitaires oblige, dans des stades au mieux à moitié remplis, à l’exception de celui de Budapest, qui fera le plein. De quoi plomber l’ambiance. Et la décentralisation voulue par l’ancien président de l’UEFA Michel Platini pour fêter les 60 ans de l’événement a de quoi inquiéter. Même si la présence des fans sera limitée et que la vaccination progresse, on ne peut pas minimiser le risque de voir ce fichu virus circuler entre les onze pays/villes hôtes. Et puis, les mesures sanitaires casseront l’ambiance bon enfant et les effusions qui entourent ce genre d’événement même si les autorités seront, paraît-il, relativement tolérantes au cas où Lukaku et ses potes devaient performer.