"L'inventeur" du VAR qui demandait 10 millions d'euros à la FIFA a été débouté

Qui a dit: "Si j'avais chaussé du 45 et non du 48,5, mon but n'aurait pas été annulé"? Romelu Lukaku, après son but annulé à la 65e minute du match qui opposait les Diables Rouges à la Finlande, lors de l'Euro 2020. Et si ce goal a été annulé, c'est en raison de l'œil bionique du VAR. Le quoi? Le Video Assistant Referee, soit le système qui permet à un arbitre de revoir les images au ralenti et d'estimer si, oui ou non, il y a eu hors-jeu. Dans le cas de Lukaku, il faut reconnaître que tout cela n'était qu'une question de millimètres. Soit, on ne va pas refaire le match.