L'Italie sacrée championne d'Europe en battant l'Angleterre aux tirs au but

L'Italie est devenue championne d'Europe de football pour la deuxième fois de son histoire en battant l'Angleterre, dimanche, à l'issue d'une séance de tirs au but.

C'est finalement l'Italie qui a été couronnée sur le toit de l'Europe dimanche soir au terme d'une longue finale qui s'est achevée par une séance de tirs aux buts. Ce titre consacre la Renaissance italienne après la débâcle de 2017 contre la Suède en barrages pour le Mondial 2018 et une première absence en Coupe du monde depuis 1958.

Un beau parcours

L'Italie de Roberto Mancini a ouvert le tournoi, le 11 juin dernier, avec un large succès 3-0 contre la Turquie, histoire de bien prévenir l'Europe: absente du Mondial 2018, la "Nazionale" était de retour. Mancini, arrivé au chevet des Azzurri après la débâcle de 2018, ne s'est pas contenté de relever l'Italie, il lui a donné un jeu spectaculaire, loin du "catenaccio" qui a écrit sa légende.

Dans cet Euro, l'Italie a continué de séduire l'Europe, battant aussi la Suisse (3-0) et le pays de Galles (1-0) avant de connaître une frayeur contre l'Autriche, dont elle est venue à bout en prolongations (2-1).

En quarts, les Italiens ont mis fin au parcours des Diables rouges (2-1). En demi-finale, il a fallu en arriver aux tirs au but pour dompter une Espagne revancharde et en plein renouvellement au terme d'un match d'une intensité folle (1-1, 4-2 aux tirs au but).

En finale aussi, et comme lors du Mondial 2006, les "Azzurri" ont eu besoin des tirs au but avant de venir à bout de l'Angleterre (1-1, 3-2) et d'aller chercher la coupe dans le mythique stade de Wembley.

Les déceptions de 2000 et 2012

Ce "Rinascimento" italien débouche sur un deuxième titre européen après celui de 1968. Entre les deux, l'Italie a connu deux déceptions en finales: en 2000, les "Azzurri" menaient contre la France jusque dans les derniers instants de la partie avant de subir un but de Sylvain Wiltord, puis de concéder le but en or fatal de David Trezeguet.

L'Italie a atteint un record de 35 matchs sans défaite, la dernière remontant au 10 septembre 2018.

En 2012, la "Squadra" du duo explosif Cassano-Balotelli avait atteint le dernier acte, où, épuisée, elle n'avait pu offrir de résistance à une Espagne survoltée (4-0). Entre ces deux défaites continentales, les Italiens étaient montés pour la quatrième fois sur le toit du monde, en 2006.

Deux joueurs étaient déjà présents lors de la finale 2012 à Kiev: le capitaine Giorgio Chiellini, 36 ans, et son compère en défense centrale Leonardo Bonucci, 34 ans. Avec derrière eux Gianluigi Donnarumma, décisif lors de la séance de tirs au but contre l'Angleterre, l'Italie n'a pas failli à sa réputation en matière de défense.

Mais c'est peut-être dans l'entrejeu que se trouvait le point fort de cette équipe, avec le trio Jorginho-Marco Verratti-Nicolò Barrela. Le latéral Leonardo Spinazzola, gravement blessé contre la Belgique, et les ailiers Lorenzo Insigne et Federico Chiesa ont également brillé durant le tournoi.

La consécration de Roberto Mancini

Roberto Mancini, 56 ans, suit ainsi les traces de ses glorieux prédécesseurs Vittorio Pozzo (champion du monde 1934 et 1938), Ferruccio Valcarreggi (champion d'Europe 1968), Enzo Bearzot (champion du monde 1982) et Marcello Lippi (champion du monde 2006).

Il y ajoute le record de matchs sans défaite, 35, la dernière défaite remontant au 10 septembre 2018, 1-0 contre le Portugal, et celui des minutes sans prendre de buts, la cage italienne restant inviolée pendant 1.168 minutes entre le but du Néerlandais Donny Van de Beek contre les Pays-Bas en Ligue des Nations (14/10/2020) et celui de l'Autrichien Sasa Kalajdzic en huitième de finale de l'Euro.

Comme joueur, Mancini avait remporté le titre de champion d'Italie avec la Sampdoria en 1991 et la Lazio en 2000, ainsi que la Coupe des Coupes en 1990 et 1999. Comme entraîneur, son palmarès comprend notamment trois "Scudetti" et deux Coupes d'Italie avec l'Inter, un championnat et une Coupe d'Angleterre avec Manchester City et une Coupe de Turquie avec Galatasaray.

Les larmes des Anglais

Survoltés par l'espoir de ramener la coupe à la maison (les "It's coming home" pleuvaient ces derniers jours), les supporters anglais ont achevé l'Euro de football dans les larmes dimanche soir. Un silence de mort s'est subitement fait à l'intérieur des allées bondées du pub Howl to the moon, dans le nord de Londres, au moment où l'Angleterre a perdu la finale de l'Euro. Hébétés, les supporters anglais sont restés muets pendant plusieurs minutes, certains désertant le bar sans bruit, alors que quelques instants plus tôt les serveurs ne pouvaient se frayer un chemin.

À Wembley, quelques personnes sans billet ont réussi à rentrer dans le stade et une vidéo visiblement prise dans les couloirs du stade a montré des scènes de violences et des agents débordés.

À Trafalgar Square, où 1.500 chanceux avaient été tirés au sort pour suivre le match sur écran géant depuis la fan zone, deux supportrices ont en direct sur Sky news exprimé leur déception. "C'est un moment dont on se souviendra, on est allés jusqu'en finale, c'est très triste, mais on a fait de notre mieux", explique l'une. Son amie qui la console évoque, quant à elle, une "question de chance".

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a par ailleurs dénoncé lundi les insultes racistes visant les joueurs anglais Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka après avoir manqué leur penalty lors de la séance de tirs fatale à l'Angleterre. "Cette équipe d'Angleterre mérite d'être traitée en héros, et non (en victime) d'insultes racistes sur les réseaux sociaux. Les responsables de ces abus effroyables devraient avoir honte d'eux-mêmes", a déclaré sur Twitter le dirigeant conservateur.

L'ombre du variant Delta

Devant le stade de Wembley, la bouche de métro avait déversé un véritable torrent bouillonnant de drapeaux blanc et rouge. 65.000 personnes venues assister au choc Italie-Angleterre, mais aussi des milliers d'autres supporters, sans billet pour la finale venus participer aussi à la fête, émaillée par quelques incidents. Quelques personnes sans billet ont réussi à rentrer dans le stade et une vidéo visiblement prise dans les couloirs du stade a montré des scènes de violences et des agents débordés.