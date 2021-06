Le Danemark, exemple pour les amateurs de foot

Une image marquante de ce match est le genou complètement explosé d'Henrik Andersen , ex-joueur d'Anderlecht. Je ne veux pas dire que c'était aussi traumatisant que l'accident cardiaque de Christian Eriksen de samedi dernier mais pour le jeune téléspectateur que j'étais, c'était impressionnant. Et c'était, là aussi, une lourde perte pour l'équipe danoise. Mais, tout comme jeudi soir, le Danemark s'était alors battu avec ses petits moyens et avait arraché sa qualification pour la finale. Lors de celle-ci, les Danois affrontent un autre monstre sacré, l'Allemagne, championne du monde en titre. À nouveau, surprise: le petit Danemark bat la redoutable Mannschaft et devient champion d'Europe !

On peut placer beaucoup de métaphores sur ces formidables prestations danoises, que ce soit jeudi face aux Diables rouges ou en 1992: David contre Goliath, la réaction de la bête blessée, etc. Mais pour moi, ce sont surtout les valeurs d'engagement, de sacrifice, de courage, de ténacité ou encore de solidarité qui (Dane)marquent. C'est ça qui fait la beauté de ce sport. Le geste de Kevin De Bruyne, qui a choisi de ne pas célébrer son but par respect pour les Danois, fait aussi partie de ces beaux moments qui font qu'on aime le foot. Beaucoup retiendront que les montées des barons des Diables, De Bruyne, Hazard et Witsel, ont sauvé l'équipe belge. Je crois que je me souviendrai surtout de cette attention de notre rouquin préféré et du fighting spirit danois. Tout cela fait que, le temps d'une compétition internationale, je me sens comme un petit garçon qui (re)découvre le foot avec bonheur.