Le foot, un sport d'humains

À l'heure d'expliquer les raisons d'un tel évènement, les médecins ne parviennent toujours pas à clairement comprendre comment cela a pu arriver à un joueur pro, dont chaque demi-mouvement est passé au peigne fin. Rassurant, car l'absence d'explication souligne l'extrême rareté d'un tel évènement et son impossible prévisibilité. Au-delà du diagnostic médical, cet accident a probablement remis un peu les footballeurs à la place qu'ils méritent. Celle d'humains. C'est un peu bête, mais dans les travées d'un stade ou derrière sa télévision, on a parfois un peu tendance à oublier que les 22 qui s'agitent sur le terrain sont faits comme nous.

Le mastodonte économique qu'est devenu le football en a fait des produits de vente constamment épiés. La défaillance est interdite et ceux qui observent, commentent, analysent, donnent parfois l'impression d'évoquer des avatars du jeu Fifa plutôt que des hommes. Demandez à un certain Eden Hazard, jugé au moindre écart de santé. Aujourd'hui, le mauvais choix ou le contrôle raté méritent, dans le meilleur des cas, son lot de moqueries. Dans le pire, le mépris et les insultes en tout genre. L'accident d'Eriksen a permis aussi de remettre un peu d'ordre dans le sens des priorités et rappeler que ce bon vieux jeu qui nous fait parfois perdre la tête reste offert par des humains. Ce qui le rend encore plus appréciable.