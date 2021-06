Mauvaise foi et délire psychotique

Evidemment qu’en toutes circonstances je suis de mauvaise foi. La base, non?

Quand sa ferveur se mue en malhonnêteté intellectuelle, le supporter acharné perd tout sens de la retenue. Jusqu’à s’isoler sous son propre toit.

Déjà marre rien que de commencer à lire ces lignes? Je vous comprends. Moi-même je me fatigue. De ma surexcitation à l’approche des matchs des Belges, de mes sautes d’humeur pendant ces matchs, de mon total "out of control" quand Thorgan (exemple pris au Hazard) marque… Oserais-je dire de l’ampleur de ma bêtise?

Le foot. Ce sport bling-bling pourri par l’argent et la corruption; ce sport de baraki qui transpire le chauvinisme et la comedia dell’arte. Mais le foot, aussi, ce seul sport capable de nous rassembler et de nous transporter… À l’insu de notre plein gré.

Car, oui, je m’énerve, je gesticule, je ne tiens pas en place quand Ronaldo a la balle. Bien sûr, je crie à l’injustice quand l’arbitre ne siffle pas le tirage de maillot sur Lukaku alors qu’il filait vers le but. Et, évidemment qu’en toutes circonstances je suis de mauvaise foi. La base, non?

"Mais calme-toi à la fin! Et arrête de faire des commentaires tout le temps, c’est vraiment pénible!"

C’est bien simple, à la maison, plus personne ne veut regarder un match avec moi. Las, mes enfants ont depuis longtemps déserté le salon pour trouver refuge dans leurs chambres face à leurs maudits écrans d’ordinateur. Ma compagne, elle, tente encore vaguement de me raisonner, mais c’est peine perdue. À peine ai-je juré de ne plus m’énerver que l’écume recommence déjà à couler au coin des lèvres.

Elle: "Mais calme-toi à la fin! Et arrête de faire des commentaires tout le temps, c’est vraiment pénible!"

Lui: (en plein délire psychotique) "Mais c’est pas possible! C’est qui ce salopard qui découpe les chevilles de De Bruyne?"

Certaines femmes confient ne plus reconnaître leur mari pendant les matchs. L’inoffensif boucher-charcutier, le brave fiscaliste et le plus paisible des fonctionnaires au service population de Ham-sur-Heure peuvent soudainement se muer en d’inquiétantes créatures tout droit sorties de Jurassic Park.