Notre sélection de onze actions pour jouer l'Euro

Le trio d'attaquants

Les milieux de terrain

Le nouveau venu

Malgré l'absence de Heineken, nos voisins néerlandais ne sont pas oubliés dans notre "Euro 11" avec le service de livraison de repas Just Eat Takeway.com, coté à Amsterdam. Takeaway.com a remplacé McDonald’s en tant que sponsor de l’UEFA. La société, qui avait fusionné avec Just Eat, vient d’absorber la firme américaine Grubhub pour plus de 7 milliards de dollars et affiche ainsi clairement ses ambitions au niveau mondial.