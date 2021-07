Pour les Diables, les briques, c'est d’abord dans la brique

Ils n'ont certes pas tous les 300.000 livres par semaine de Kevin De Bruyne. Mais a priori, ceux qui défendent nos couleurs ne doivent pas trop s'inquiéter pour leurs vieux jours. Quand les chiffres s'alignent sur le compte en banque et que la maison et la voiture sont remboursées, il peut être intéressant de se muer en investisseur.

La brique attire donc une série de joueurs. C'est notamment le cas de Toby Alderwereild qui travaille en famille pour faire fructifier son immobilier entre la Belgique et Londres où il joue en club. Jan Vertonghen et Dries Mertens s'y intéressent aussi visiblement. Selon Sport Foot Magazine, le Louvaniste a notamment investi dans un hôtel de maître avec sa compagne en 2015 dans sa ville natale.

Certains profitent également de leur portefeuille pour investir dans des business plus originaux. Amateur de café, Simon Mignolet a investi dans le breuvage d'abord via un café spécialisé installé à Saint-Trond puis dans une marque. Thibaut Courtois s'est, lui, appuyé sur l'expertise de son père pour investir dans Viata , une pharmacie en ligne. Il en est toutefois sorti en 2019.

"Il y a effectivement des échecs. Le problème est très souvent lié à l'entourage et aux mauvais conseils reçus. Une fois qu'ils donnent leur confiance, ils peuvent parfois complètement se faire avoir", explique Sébastien Ledure qui a vu plusieurs mauvaises affaires au cours de sa carrière. "C'est difficile de le leur reprocher, ils n'ont pas été formés à ça", explique-t-il. Mais bien conseillés, certains s'en sortent plutôt très bien. "Je connais notamment un joueur qui, dès le début, est tombé sur la bonne personne pour faire fructifier son capital. Il doit aujourd'hui avoir 200 appartements en gestion", explique l'avocat. "On sent une évolution. L'importance de bien s'entourer est un message qui passe de plus en plus."