Quand Kylian Mbappé prive les Diables de leur revanche

Bon sang, mais quel esprit étriqué! Quel manque d’ambition! Si le penalty raté de Mbappé, le joueur le plus cher de la planète foot (il est "valorisé" à 160 millions d’euros) écrasé par le poids de l’événement, nous a gentiment fait sourire, le vrai fan, lui, ne pourra que regretter cette déroute hexagonale. Car on la voulait, nous, "les amis Belges" d’outre-Quiévrain, cette revanche sur le terrain en demi-finale face à la France. Par la magie des coups de patte de Kevin, Romelu ou Youri. Pas par Helvètes interposés.

Avouons-le, cela aurait été vachement plus classe de battre les Bleus par un goal de Lukaku à la 119e minute après 20 tentatives au but, trois tirs sur les poteaux et une possession de balle de 70% plutôt que par procuration. Bon, c’est vrai, on aurait d’abord dû éliminer l’Italie en quarts de finale, elle que l’on n’a plus battue en match officiel depuis près de 50 ans.