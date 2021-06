Thomas, ne lis pas ça!

"Allez Isa, tu ne veux pas écrire une petite chronique sur le foot? " C'est après m'avoir entendue m'extasier littéralement auprès de mes collègues, suite à un documentaire sur Thomas Meunier ("oh il est vraiment trop chou", "il a l'air vraiment sympa", "il est hyper intelligent", "sa grand-mère est trop adorable"), qu'on a cru malin de me demander d'expliquer comment je vivais l'Euro 2020. Je ne vois pas directement le rapport, mais bon...

J'aime aussi tous les Diables sans distinction de club ou de performance, avec, of course, une affection particulière pour Thomas Meunier. Cela depuis que je suis entrée dans la cuisine de sa grand-mère par la magie d'un documentaire de la RTBF, et non pas parce qu'il a marqué un but contre la Russie (eh oui, il en a marqué plein d'autres avant, mais je ne le connaissais pas encore!).