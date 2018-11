Johan Van Overtveldt: "Le précompte mobilier est trop élevé"

"Mais dans le contexte politique actuel, il n’est pas possible de réduire le taux de 30%", précise-t-il. Par contre, Van Overtveldt a annoncé que ce point sera "une priorité à traiter par le prochain gouvernement".

Rappelons que le précompte mobilier a été relevé de 25 à 27% en 2016 et de 27 à 30% en 2017 . De plus, la base imposable pour le précompte a été élargie .

Le ministre N-VA refuse pour autant d’en porter le chapeau. "J’admets que nous avons fait des choses qui ne font pas nécessairement plaisir aux investisseurs, mais pour danser un tango à quatre, il faut savoir faire des compromis. Nous sommes d'ailleurs parvenus à annuler certaines mesures qui allaient beaucoup plus loin encore."

Ainsi par exemple, il se targue d’avoir évité l’instauration d’une taxe sur les plus-values boursières . "C’était pourtant un point au menu du gouvernement actuel, et on ne l’a pas fait. Nous avons pu stopper cela, mais je ne peux pas donner des assurances en ce qui concerne le prochain gouvernement dans la mesure où nous ne sommes pas certains d’y être…."

Belfius attendra

Pour ce qui est de l’entrée en Bourse de Belfius , le moment n’est plus très favorable, précise Van Overtveldt, compte tenu du niveau des actions bancaires. "Mais le vent peut tourner rapidement sur les marchés boursiers et nous sommes prêts à réagir à tout moment", précise-t-il.

Quant à une éventuelle sortie de la Banque nationale de Belgique (BNB) de la Bourse, le ministre botte en touche. "Tout est envisageable. A ceci près qu’il faut toujours passer par la BCE. On peut décider tout ce qu’on veut au sujet de la BNB, mais si Francfort dit non, c’est non."