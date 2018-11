Koen Geens: "La Flandre préfère le conjoint survivant, la Wallonie préfère les enfants"

Le ministre de la Justice a constaté que les débats qui ont précédé la réforme successorale étaient plus idéologiquement marqués qu'on ne le pensait a priori.

"La discussion sur le droit successoral est plus idéologique qu’on ne le pense, tout simplement parce que le sujet traite de l’essence même de notre société. Ainsi, le nord du pays aime davantage le conjoint survivant, tandis que le sud préfère les enfants. A gauche, on aime mieux la réserve. A droite, on préfère le défunt." C’est ce qu’a constaté le ministre de la Justice, Koen Geens (CD&V), lors des travaux qui ont précédé le vote de la réforme du droit successoral, en vigueur depuis le 1er septembre 2018.