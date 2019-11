Les conseils pour se constituer un pare-chocs en or

Le métal jaune se remet à briller. Il a grimpé d’environ 20% ces douze derniers mois et rivalise avec les obligations souveraines pour le titre d’ultime valeur refuge. Une nouvelle ruée vers l’or se dessine-t-elle?

Tournoyant depuis l’été autour des 1.500 dollars l’once, l’or a franchi un cap symbolique pour de nombreux spécialistes des matières premières. Il n’avait plus atteint ce niveau depuis la fin d’année 2013. Sur l’année écoulée, il est passé de 1.200 dollars à 1.500 dollars, affichant actuellement une performance annuelle de l’ordre de 20%. Pas mal pour un actif qui souffre de la réputation de ne donner que de faibles rendements et de ne rien rapporter, ni intérêts, ni dividendes. Et avec l’horizon des taux toujours bas, "rien, c’est mieux que moins que rien", entend-on depuis l’été chez les spécialistes du précieux métal.

2.855 tonnes d'or Au total, l’ensemble des ETF représente 2.855,3 tonnes d’or, un record depuis le précédent pic en décembre 2012.

"Nos clients nous posent beaucoup de questions. Et on sent que quand on parle de l’or, on est vraiment pour ou vraiment contre. Il n’y a pas beaucoup de monde au milieu", sourit le stratégiste de la première banque du pays, Philippe Gijsels. Lui, il y croit car "la hausse du prix de l’or vient à peine de commencer". Il conseille donc volontiers de dorer son portefeuille à hauteur de 5%: 1% en misant sur les valeurs minières ou des exploitants aurifères; le reste, soit 4%, sur des ETF (Exchange Traded Fund) alignés sur l’or. Ces fonds indiciels adossés au cours du métal jaune sont extrêmement gourmands en or ces derniers mois.

Les Américains sont les plus friands de la formule. Ils représentent plus de 70% de la demande totale des ETF. En Europe, ce sont les fonds britanniques qui se taillent la part du lion. Brexit oblige, les Britanniques se prémunissent ainsi des fluctuations de la livre. Cette différence de proportion, l’économiste en chef de Leleux Associated Brokers l’explique par la forte volatilité des valeurs minières. Exemple à l’appui, Arnaud Delaunay invite à la prudence, "lorsque l’or a baissé entre le pic de 2011 et le point bas en 2015, il a perdu 40%. Les valeurs minières ont perdu 80%. Ce n’est pas du tout la même volatilité." Philippe Gijsels confirme: "Il y a un effet de levier très intéressant, notamment si on veut adopter une position d’investisseur agressif. Mais l’effet est à double tranchant, car il est violent dans les deux directions."

Physique ou papier?

Le prix du métal jaune est à une trentaine de pour cent de son record historique. L’once d’or, soit 31,104 grammes, avait dépassé les 1.920 dollars le 6 septembre 2011, au plus fort de la crise de l’euro. Généralement, le début d’un cycle haussier de l’or correspond à l’amorce d’un mouvement baissier ailleurs. Seulement, les Bourses n’ont pas ralenti la cadence et le dollar ne perd pas en robustesse. Ce qui peut offrir un bel avenir à l’or dans la perspective d’un recul du billet vert ou des actifs plus risqués, "surtout quand les banques centrales vont commencer à réduire leur soutien dans l’économie", indique Philippe Gijsels. Il se dit ainsi persuadé que le prix de l’or peut durablement dépasser les 1.900 dollars d’ici deux ans.

À côté des actions et des ETF, il reste la possibilité d’investir dans l’or physique. "Les fonds sur l’or, c’est un outil très pratique pour les investisseurs qui souhaitent jouer sur la hausse du prix de l’or pour empocher la plus-value qui l’accompagne, situe Arnaud Delaunay. En revanche, pour celui qui cherche une sorte d’assurance ultime en cas de grave crise, mieux vaut se tourner vers l’or physique."

Pour les nouveaux venus dans l’or physique, Eric Engelborghs, spécialiste de la question, recommande dans un premier temps "l’achat de pièces d’investissement extrêmement connues ou de lingotins certifiés, dans le but de préserver son pouvoir d’achat et de se constituer une assurance pour l’avenir".