Pierre Wunsch: "Nous abaissons les taux pour les remonter plus tard"

Il souligne cependant que nous vivons dans un monde où il y a un excès d'épargne et peu d'investissements. "Or notre objectif est de faire remonter l'inflation (qui s'est établie à 0,7% en octobre contre 0,8%en septembre, ndlr)". Et de justifier le bazooka monétaire annoncé en septembre par la BCE (baisse du taux de dépôt à -0,5% et lancement d'un nouveau programme d'assouplissement quantitatif) en expliquant que des mesures graduelles auraient augmenté le risque de voir les taux rester bas plus longtemps que prévu. "Il fallait donc prendre des mesures ambitieuses. Mais nous abaissons les taux aujourd'hui pour pouvoir les remonter plus tard."