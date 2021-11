10% de rendement sur votre investissement immobilier, réaliste?

Immobilier physique

Actuellement, le rendement brut d’un appartement est compris entre 3 et 3,5% pour du neuf, et 3,5 et 4% pour de l’ancien . «Pour l’immobilier physique et surtout le résidentiel, prisé par de nombreux Belges, obtenir 10% de rendement est utopique», estime Quentin Vandenhaute, conseiller financier chez Maxel. «Vous pouvez uniquement espérer ce rendement sur le montant que vous avez apporté en fonds propres lors de l’achat.»

Il est toutefois possible d’obtenir un meilleur rendement en fonction du type de bien (par exemple, un studio rapporte plus qu’un appartement d’une ou deux chambres) et de sa localisation. «On peut obtenir de meilleurs rendements dans certaines communes de Belgique où les prix de l’immobilier sont moins élevés. Mais en principe, plus les rendements sont hauts, plus le risque est important », rappelle-t-il. «Le logement ne coûtera pas cher à l’achat, mais le risque de défaut de paiement du loyer est souvent plus élevé.»



Par ailleurs, « on peut obtenir de meilleurs rendements si l’on s’occupe de la gestion de son bien et que l’on y consacre du temps», ajoute le conseiller en investissement.