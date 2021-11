"2022 sera une année moins performante pour les actions"

Vincent Juvyns (J.P. Morgan) prévoit un return compris entre 5 et 8%.

Vincent Juvyns, le global market strategist de J.P. Morgan Asset Management, ne pense pas que des hausses de plus de 20% des indices peuvent être rééditées en 2022.

2022 sera-t-elle l'année de la hausse des taux d'intérêt?

Oui, les taux devraient vraisemblablement augmenter . La croissance économique demeure favorable , des banques centrales ont d'ores et déjà annoncé qu'elles allaient graduellement réduire la voilure dans leurs achats de titres.

À cela s'ajoute une inflation qui est peut-être moins transitoire que prévu . Nous prévoyons des taux de rendement américains à dix ans compris entre 2 et 2,50% (contre 1,5-1,6% actuellement).

La Bourse américaine a-t-elle encore du potentiel après les hausses de 2020 et 2021? Ou faut-il préférer l'Europe?

Nous restons convaincus qu'il faut rester investi en actions, et notamment en actions américaines, même si les actions européennes pourraient faire mieux que les valeurs US l'an prochain. Les actions restent globalement privilégiées car nous prévoyons encore une progression bénéficiaire de 10% sur la plupart des marchés. Il est intéressant de noter que le marché US est d'ailleurs devenu moins cher cette année, car le rapport cours/bénéfice a baissé en raison de la forte progression bénéficiaire des sociétés.