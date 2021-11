Vincent Van Peteghem sur la réforme fiscale: "Il n’y aura aucun tabou"

"Taxer encore plus les travailleurs de la classe moyenne n'est absolument pas une option. Nous devons absolument éviter que les gens n'associent la transition climatique qu'à une augmentation des coûts et à une baisse du niveau de vie."

Fonds de transformation

Concernant la transition écologique , le ministre a affirmé que "taxer encore plus les travailleurs de la classe moyenne n'est absolument pas une option. Nous devons absolument éviter que les gens n'associent la transition climatique qu'à une augmentation des coûts et à une baisse du niveau de vie. Il est important que les gens puissent participer , car ce n'est que lorsque nous pourrons convaincre les gens de la faisabilité et de l'accessibilité financière que nous pourrons mener à bien la transition".

Le ministre a souligné l’importance de la Société fédérale d'investissement et de participation (SFPI) dans le développement d’une économie durable. "Afin de stimuler cette innovation et cette croissance économique et d'accélérer la transition vers une économie durable, nous avons, au cours des derniers mois, systématiquement renforcé la capacité d’action de la SFPI. Cette capacité d’action sera utilisée pour réaliser des investissements productifs durables dans des domaines tels que la mobilité, l'énergie et les soins de santé".