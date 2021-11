Flambée de l'inflation: "temporaire", qu'ils disaient…

La flambée des prix est le sujet brûlant dans la sphère économique et financière en 2021. Tout le monde en parle dans les salles de marché. Et pas seulement. Selon les données de Google Trends, le mot "inflation" n'a jamais été autant recherché par les internautes du monde entier depuis la crise économique de 2008 .

Mais de quoi parle-t-on au juste? L'inflation est définie par la Banque centrale européenne (BCE) comme une hausse globale des prix des biens et services, et non de quelques secteurs particuliers. Ses causes sont multiples: les plus courantes sont un bond de la demande qui ne peut être entièrement absorbé par l'offre et une augmentation des coûts de production – par exemple, les prix des matières premières – que les entreprises répercutent sur les consommateurs.