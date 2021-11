Un avenir mieux encadré pour les cryptomonnaies

Le futur des cryptomonnaies s'inscrit avec une plus grande régulation, mais apporte son lot d'opportunités pour les plateformes de négociation européennes.

L'avenir des cryptomonnaies est teinté d'une plus grande régulation. En Europe, dès l'année prochaine, la directive Micar va entrer en vigueur et vise à donner un cadre européen aux plateformes de cryptomonnaies. Toutefois, la tendance vers plus de régulation n'est pas nouvelle. "La tendance existe depuis déjà quelques années.

"Le projet de régulation au niveau européen de Micar contribue à la normalisation du secteur et à une plus grande acceptation des cryptoactifs." Étienne Goffin Senior economist, Osom.finance

Du côté des plateformes de cryptomonnaies, on voit de plus en plus l'adoption d'un département juridique. Car pour elles, le cadre dans lequel elles peuvent opérer n'est pas clair. Elles sont demandeuses de plus de clarté", remarque Jean-Luc Verhelst, consultant en bitcoin et blockchain.

C'est ce que constate aussi Étienne Goffin, senior economist chez Osom.finance. "Les régimes actuels de licence et d'enregistrement des plateformes de cryptomonnaies consistent déjà en une forme de régulation. Ils posent une base nationale avant une nécessaire uniformisation européenne", constate-t-il.

Normalisation du secteur

"Micar va apporter toute une série de règles. On peut s'attendre à plus d'encadrement des stablecoins, actuellement en discussion car ces cryptomonnaies (liées à une devise comme le dollar, par exemple) ne sont pas forcément autorisées. Du côté des plateformes de négoce de cryptomonnaies, il y aura de plus en plus de règles", indique Jean-Luc Verhelst.

"Le projet de régulation au niveau européen de Micar contribue à la normalisation du secteur et à une plus grande acceptation des cryptoactifs", souligne Étienne Goffin. Selon lui, ce nouveau cadre va "favoriser des champions européens, car actuellement les plus grosses plateformes de cryptomonnaies sont situées en dehors de l'Europe".

White paper

La directive Micar pourrait aussi empêcher certaines cryptomonnaies de voir le jour. "Il a été demandé, pour la directive, qu'un white paper soit soumis pour chaque cryptomonnaie. Si, en Europe, un créateur de cryptomonnaie veut en lancer une, il doit présenter un white paper qui doit être validé", relève Jean-Luc Verhelst. Le white paper décrit le projet derrière une cryptomonnaie. Certaines sont créées avec un but précis, comme le prêt ou des applications de finance décentralisée, comme l'ether, ou le Dfinity.

"Les plateformes de qualité font leur due diligence pour proposer des cryptomonnaies qui ont une valeur, et mettre de côté des devises purement spéculatives." Étienne Goffin Senior economist, Osom.finance

"Il n'est pas souhaitable que la création de nouveaux cryptoactifs soit restreinte, car cela va poser un frein à la capacité d'innovation. L'usage d'une cryptomonnaie n'est pas toujours clair au début", nuance Étienne Goffin. Il souligne que les plateformes de cryptomonnaies font déjà une sélection des devises virtuelles qu'elles proposent à leur clientèle.