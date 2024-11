Vincent Juvyns (JP Morgan): "Nous misons encore sur les actions américaines"

Vincent Juvyns, Global Market Strategist de JP Morgan Asset Management, reste attiré par les États-Unis. "La situation en Europe reste difficile" dit-il.

"On prend les mêmes et on recommence". C’est en résumé l’avis de Vincent Juvyns (JP Morgan Asset Management), qui continue à mettre l’accent comme l’an dernier sur le marché boursier américain.

L’économie US se porte bien. Et le moment est même venu de diversifier plus largement son portefeuille vers des plus petites capitalisations ou vers d’autres secteurs que la technologie, dit-il.

"L’investisseur peut conserver les actions technologiques en portefeuille. Elles se traitent en moyenne à 30 fois les bénéfices attendus, c'est beaucoup, mais c'est pas exagéré historiquement. Ces valeurs sont pricées pour la perfection, mais cette perfection, ces sociétés nous l’ont apportée jusqu’ici".

"Je ne pense pas qu’il existe une thématique sectorielle liée à Donald Trump." Vincent Juvyns JP Morgan

Il fait remarquer que l’intelligence artificielle (IA) continue à essaimer un peu partout. Les nouveaux PC portables et smartphones sont aujourd’hui mis en avant comme étant "AI ready".

Pour le secteur de l'automobile, on estime que 50% de la valeur d'une voiture d'ici 2030 sera liée aux softwares et à l’IA qui sont embarqués dans le véhicule.

Des éléments négatifs pour les entreprises?

Pour ce qui est des autres secteurs, il fait remarquer que les valeurs financières ont bien réagi à l’élection de Donald Trump. Tout comme les valeurs industrielles puisque le président élu parle d’une baisse de la fiscalité et de soutien à l'activité économique. "Pour autant, je ne pense pas qu'il existe une thématique sectorielle liée à Donald Trump".

Il pointe que lors du premier mandat de Donald Trump, l’indice S&P Global Clean Energy a grimpé de 275% tandis que le S&P 500 Energy Index a perdu 40%. Plutôt étonnant vu les convictions de Trump.

Mais à l’époque, on se situait juste après l’accord climatique de Paris, beaucoup de pays s'étaient engagés à atteindre zéro émission de carbone d'ici 2050. Sous la présidence de Joe Biden, l’inverse s’est produit: l’indice des énergies renouvelables a perdu 54% tandis que le secteur des énergies fossiles en a gagné 211%.

"Ce n’est pas lié à Joe Biden mais à la crise énergétique qui a soutenu ce dernier secteur. Ceci montre que la réalité des faits est parfois fondamentalement différente de ce qu'on pourrait supposer au premier abord". Il ajoute que même si Trump est pro-business, sa politique protectionniste et sa politique migratoire pourraient être des éléments négatifs pour les entreprises.

Et pour l'Europe?

Pour l’Europe, dans le jargon des analystes financiers, les actions sont à "conserver" en portefeuille, mais pas à "augmenter". Pour l’instant, la situation économique européenne reste relativement fébrile. L’industrie ne va pas bien, particulièrement l'industrie automobile qui pèse jusqu’à 7% du PIB européen.

Le consommateur n’a pas le moral. Il a les moyens de dépenser mais il préfère actuellement épargner plutôt que d’acheter une voiture. Par ailleurs, les taux d'intérêt élevés ont freiné les achats immobiliers et les dépenses d’aménagement de la maison. Mais cela pourrait s'améliorer en 2025.

Du côté asiatique, Vincent Juvyns aime toujours le Japon. "La Banque centrale pourrait encore augmenter une fois les taux d’intérêt, mais ces derniers restent plus bas qu’ailleurs". "Le Japon est", dit-il, "très actif dans la 'climate tech', les technologies liées au climat. C’est aussi un acteur central en termes de robotique et d’IA".