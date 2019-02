16 nouvelles auditions dans le cadre du footballgate

Les déclarations de l'agent repenti Dejan Veljkovic ont mené à 16 nouvelles auditions et des perquisitions dans le cadre des suspicions de fraude dans le milieu du football.

A la suite des déclarations aux enquêteurs de Dejan Veljkovic, qui a le statut de "repenti" dans l'enquête sur les fraudes présumées, matches truqués et faits de blanchiment d'argent dans le milieu du football belge, 16 personnes ont été convoquées ou interpellées pour audition mardi et mercredi, dont l'entraîneur Peter Maes et sa compagne. C'est ce qu'a communiqué ce mercredi le parquet fédéral.