Herman Van Holsbeeck inculpé et libéré sous conditions

Il a été libéré sous deux conditions, celle de "ne pas avoir de contact avec le monde du football et de ne plus s'engager dans aucune transaction financière autres que celles nécessaires à la vie courante", précise un communiqué du parquet fédéral. Herman Van Holsbeeck est le troisième inculpé dans le dossier traité par le parquet fédéral qui tourne autour de plusieurs transferts suspects de joueurs d’Anderlecht, dont Alexsandar Mitrovic et Youri Tielemans. Les deux autres, l’agent Christophe Henrotay et l’un de ses collaborateurs, sont quant à eux toujours sous mandat d’arrêt.