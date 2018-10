"Je ne joue plus": Sven Mary dénonce un procédé "indigne"

A l’issue de sa présentation devant le juge, son avocat Sven Mary s’est emporté lors d’un entretien téléphonique avec L’Echo. "Je ne me tais plus quand on ne respecte pas les règles de droit et la présomption d’innocence. C’est indigne", lance-t-il. "Mon client n’est inculpé que pour un blanchiment présumé de 95.000 euros, pour une facture sur laquelle il a payé des impôts! Et jeudi matin, à 9h, on l’a déféré devant un juge qui m’a dit qu’il ne connaissait pas le dossier! Je ne joue plus. On dit faire une opération ‘Mains Propres’ et on n’est pas capable d’organiser 20 auditions en 48 heures…", lance-t-il.