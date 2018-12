La suppression des niches fiscales menace le sport professionnel

La réforme aurait également un lourd impact sur le secteur événementiel et les festivals.

Dans l’univers du sport belge, la résistance s’organise contre la réforme prévue du régime fiscal préférentiel dont bénéficient les clubs et les sportifs professionnels. Celle-ci est sur la table depuis l’Opération Mains propres (appelé aussi Opération Zéro selon le terme exact du dossier judiciaire), du nom de l’enquête judiciaire qui a mis à jour des pratiques de blanchiment et de crime organisé au sein du football belge. Les larges avantages fiscaux et sociaux – près d’un milliard d’euros sur ces dix dernières années, selon le député Roel Deseyn (CD&V) – dont jouissent les vedettes du football belge avaient scandalisé tant l’opinion publique que la rue de la Loi. Un consensus politique s’était rapidement formé pour porter le fer dans cette niche fiscale.