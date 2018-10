"Le top des arbitres belges s'est laissé arroser par des agents"

Les arbitres belges Sébastien Delferière et Bart Vertenten entretenaient des liens étroits avec l'agent de joueurs Dejan Veljkovic, selon les journaux du groupe Mediahuis qui se penchent sur ces relations intimes et les cadeaux qui en ont découlé.

L'enquête judiciaire devra déterminer s'il s'agit de corruption. Mais selon les journaux, les conversations téléphoniques de Dejan Veljkovic indiquent que l'agent a tenté d'influencer des matches en faveur du FC Malinois. Les enquêteurs ont écouté les conversations des agents Mogi Bayat et Dejan Veljkovic pendant plusieurs mois, selon De Standaard et Het Nieuwsblad. Ils ont ainsi découvert que Veljkovic s'entretenait fréquemment avec deux arbitres de haut niveau. L'agent serbe leur a laissé entendre qu'il les considérait de loin comme les meilleurs.

Het Laatste Nieuws pointe en outre les prises de contact de l'agent avec les rédactions sportives du quotidien et de Het Nieuwsblad, demandant aux journalistes d'offrir de bons scores aux deux arbitres (ses "poulains") dans leurs tableaux hebdomadaires. L'audition de deux journalistes par les enquêteurs s'inscrirait dans ce contexte. Ses relations avec les arbitres, Dejan Veljkovic les aurait utilisées pour tenter de maintenir Malines en première division. Cette tentative menaçant d'échouer, des joueurs et directeurs de Waasland-Beveren et d'Eupen ont été approchés par l'agent, écrivent les journaux Mediahuis. Malines a finalement été relégué en division 1B après une victoire sensationnelle 4-0 d'Eupen contre Mouscron, un club qui entretient de bons contacts avec... Mogi Bayat.