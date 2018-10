Mogi Bayat placé sous mandat d'arrêt

Laurent Denis, ex-avocat et homme central du football belge, a été inculpé cette nuit de blanchiment et placé sous mandat d'arrêt. Il avait déjà été condamné pour les mêmes faits en 2016 par la cour d'appel de Bruxelles dans l'affaire dite Zheyun Ye, cette affaire de corruption qui avait empoisonné le football professionnel belge dans les années 2000.



Son avocat, Me Dimitri de Béco, reagit ainsi:

"Mon client n’est absolument pas concerné par des matchs truqués, il a uniquement été inculpé pour des faits de blanchiment, et d’organisation criminelle, notion très large qui ne recouvre à mon sens rien de précis pour l’instant. Il a été placé sous mandat d’arrêt dans l’attente de sa réaudition sur certains points, et surtout afin d’éviter des contacts avec les autres suspect en attendant. Sa réaudition et l’analyse de sa comptabilité - puisqu’il est formel pour dire qu’il a déclaré toutes les opérations qui lui sont reprochées et qu’il peut toutes les justifier - , devraient lui permettre de démontrer sa bonne foi, et donc, je l’espère, de recouvrir bientôt la liberté."

(Propos recueillis par Julien Balboni)