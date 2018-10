Peter Maes a été libéré sous conditions

Maes avait été privé de liberté lundi, après avoir été entendu par le parquet à Hasselt, dans le cadre de la vaste enquête pour organisation criminelle, fraude et blanchiment autour de la plus haute division du championnat belge de football. Il a donc passé la nuit sous les verrous. L'avocat de Peter Maes, Dirk Vanden Boer, a indiqué que son client avait été libéré sous conditions. Selon la RTBF et Het Nieuwsblad, Peter Maes est inculpé pour blanchiment d'argent et organisation criminelle. Le président de Lokeren, Roger Lambrecht, a aussi été interrogé par les enquêteurs et a été relâché depuis.