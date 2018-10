Sébastien Ledure: "La fonction d'agent a été massivement dérégulée"

Depuis l’ arrêt Bossman , qui permet en Europe aux joueurs en fin de contrat de quitter leur club gratuitement, "on a vu une envolée des prix de transferts et le poids des agents a augmenté avec " , spécifie l’avocat spécialisé dans l’économie du sport Sébastien Ledure, du cabinet Cresta.

"En 2011, la Fifa est arrivé à la conclusion que, dans les transferts internationaux, à peine 30% des transactions se faisaient avec des agents agréés et que des agents agrées étaient souvent utilisés comme hommes de paille" , détaille l’avocat.La Fifa a donc fait machine arrière et mis la responsabilité de la régulation de la profession dans les mains des fédérations nationales.

En Belgique, on avait bien la loi sur la médiation du travail, valable pour les agences de placements d’artistes et sportifs rémunérés. "Cette législation régionalisée imposait un agrément donné par le ministère de l’emploi. Il fallait l’obtenir avec des conditions très strictes et la commission était de 7% au maximum. On ne pouvait pas demander de l’argent en direct à un joueur et un intermédiaire ne pouvait pas négocier d’exclusivité", détaille Ledure.