Un autre entraîneur de D1 belge arrêté

Les liens entre le magistrat et l’Union belge ont déjà été révélés par Me Rieder il y a une semaine. "M. Raskin siège dans la commission des licences de l’URBSFA, ce qui est un élément très confrontant pour mon client qui a lui-même un contrat de travail avec cette même URBSFA" avait-il déclaré au moment de la comparution de Bart Vertenten en chambre du conseil.

Cette demande porte un coup au dossier car elle interdit temporairement au juge Raskin de poser tout acte d’enquête. S’il devait être récusé, le magistrat serait remplacé par un de ses collègues, qui aurait à reprendre le dossier de zéro. Resterait aussi à poser la question de la légalité du mandat d’arrêt décerné par le juge Raskin à l’encontre de l’arbitre Bart Vertenten, notamment inculpé de corruption passive.

Pendant ce temps, le dossier suit son cours et la chambre des mises en accusation d’Anvers aura à statuer vendredi sur la demande de remise en liberté des neuf prévenus sous mandat d’arrêt. Selon plusieurs avocats de suspects concernés par le volet blanchiment, qui parlent de manière anonyme, le dossier pourrait principalement s’orienter vers de possibles fraudes fiscales. Mais ils contestent avec vigueur la matérialité des faits de blanchiment. Pour établir le blanchiment, il faut en effet démontrer que l’origine de l’argent blanchi est criminelle, ce qui est compliqué. Du côté des autorités poursuivantes, le parquet fédéral tente en premier lieu d’éviter toute fuite de l’enquête alors qu’Het Laatste Nieuws et La Dernière Heure affirmaient samedi que le président de Waasland Beveren, Dirk Huyck, avait refusé 200.000 euros de la part de l’agent mis en cause Dejan Veljkovic pour truquer le match face au KV Malines.

Julien Balboni