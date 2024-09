Près de quatre mois après les élections, la N-VA, le Vooruit et le CD&V ont conclu un accord de coalition en Flandre. Matthias Diependaele (N-VA) deviendra ministre-président. Les priorités du futur gouvernement sera l'aide sociale, l'enseignement, les transports publics et les travaux d'infrastructure. Les droits de succession et d'enregistrement diminueront.