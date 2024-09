Gouvernement flamand: la formation bute sur un troisième véto du CD&V

D’après lui, la troisième "note d’atterrissage" du formateur Matthias Diependaele (N-VA) laisse trop peu de place aux investissements dans les crèches, les soins aux personnes handicapées et aux personnes âgées. "Il manque 28.000 places dans les crèches. Or la note n’en prévoit que 8.000", selon Mahdi. Il dénonce par ailleurs une protection insuffisante des agriculteurs et un sous-financement des pouvoirs locaux.