Degroof Petercam remporte la palme du meilleur gestionnaire de fonds

Le gestionnaire de patrimoine belge Degroof Petercam Asset Management (DPAM) a remporté mardi soir le prestigieux Super Award, décerné par les quotidiens économiques et financiers L’Echo et De Tijd.

Fonds individuels

En plus des trois Awards récompensant les maisons de fonds, 15 prix sont décernés aux meilleurs fonds d’investissement. Parmi les 15 fonds gagnants, cinq sont dans des mains "belges". KBC remporte avec un fonds durable un Award dans la catégorie des fonds mixtes à risque faible, tandis qu’ AXA Investment Managers rafle l’Award dans la catégorie des fonds d’actions belges. BNP Paribas Investment Managers arrive en tête dans la catégorie des fonds d’épargne pension et DPAM remporte également deux autres Awards individuels.

Tous ces gagnants ont un point commun. Ils osent s'écarter fortement des indices de référence et prendre des positions tranchées. Le Suisse Lombard Odier, vainqueur de la catégorie des actions internationales, ne détient que 35 à 60 positions différentes. Le fonds a également obtenu le rendement le plus élevé de tous les lauréats au cours des cinq dernières années, soit 14% par an entre fin 2013 et fin 2018. L'année dernière, le fonds a enregistré un rendement légèrement positif de 1,24% dans un marché en baisse.