"À la fin de l’année dernière, les stratèges s’attendaient encore à un mauvais démarrage de l’année boursière, avec une reprise au second semestre. Mais il est plus que probable que ce soit le contraire qui se produise et que nous subissions une correction au cours de la seconde moitié de l’année", estime Jeremy Podger, gestionnaire du fonds d’actions mondiales de Fidelity International.