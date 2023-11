En direct | Des dizaines de morts dans le bombardement israélien d'un camp de réfugiés à Gaza

Le Chili et la Colombie ont rappelé leurs ambassadeurs en Israël pour protester contre l'offensive militaire israélienne dans la bande de Gaza, Santiago dénonçant des "violations du droit humanitaire" et Bogota un "massacre". Ces annonces interviennent alors qu'est entrée dans son 26ᵉ jour la guerre déclenchée par l'attaque sanglante du Hamas le 7 octobre et qui a fait des milliers de morts tant côté israélien que palestinien.