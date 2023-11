live

En direct | Israël fouille le principal hôpital de Gaza, les communications hors service

L'armée israélienne intensifie, ce vendredi, sa traque de repaires du Hamas dans le plus grand hôpital de la bande de Gaza. La situation humanitaire devient de plus en plus inquiétante dans le territoire palestinien et les télécommunications y sont désormais hors service "faute de carburant".