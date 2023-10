En direct | L'OMS presse le Hamas de relâcher tous les otages "pour raisons de santé"

Un bureau de l'agence belge de développement Enabel a été endommagé à Gaza , a indiqué ce mercredi la ministre de la Coopération au développement, Caroline Gennez (Vooruit), sans en attribuer directement la responsabilité à Israël. Il s'agit d'un centre de jeunesse et d'innovation situé au sud de la bande de Gaza, où les jeunes peuvent suivre une formation et des activités socio-culturelles, a-t-elle précisé en commission des Relations extérieures de la Chambre.

Selon Mme Gennez, il ne fait aucun doute que des violations sont commises par les deux parties au conflit, Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas. La ministre a appelé à un cessez-le-feu humanitaire immédiat, exprimant le souhait que des couloirs humanitaires permanents soient mis en place pour permettre aux travailleurs humanitaires et aux biens d'atteindre la zone en toute sécurité, et qu'un système de notification humanitaire soit mis en place afin que l'aide puisse être acheminée aux personnes dans le besoin à des moments réguliers et prévisibles.