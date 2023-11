live

En direct | L'hôpital al-Chifa "complètement assiégé", selon le Hamas

Le plus grand hôpital de la bande de Gaza, privé d'eau et d'électricité depuis quelques jours, est pris au piège de combats entre le Hamas et l'armée israélienne. 15.000 Palestiniens y seraient réfugiés. L'armée israélienne assure qu'un "corridor humanitaire" est toujours "en place".