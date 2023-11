En direct | Les USA et plusieurs pays arabes se rencontrent en Jordanie pour discuter du conflit

On vous emmène au Proche-Orient, en Cisjordanie et en Israël. Au chevet de familles déchirées par la guerre. Certes, le monde entier a les yeux rivés sur Gaza, que l'armée israélienne a envahi en réponse à l'effroyable attaque terroriste du Hamas. Mais la violence augmente également en Cisjordanie. Depuis le début de la guerre, au moins 130 Palestiniens y ont trouvé la mort. Pourquoi son village de Qusra a-t-il été pris pour cible? "Les colons n’ont pas besoin de raison, se désole Abem Hakid Wadi. C’est de l’arbitraire pur et simple, pour nous faire fuir. Je ne peux même plus emmener mes enfants dans mon oliveraie, de peur qu’on me tire dessus. Nous n’avons plus d’avenir ici. Les balles nous l’ont enlevé."