En direct | Plus d'un million d'habitants de Gaza déplacés, Israël se prépare à l'offensive

La frontière entre Gaza et l'Égypte rouvrira lundi afin de permettre la sortie d'étrangers coincés dans la bande de Gaza et l'acheminement de l'aide humanitaire, selon une source égyptienne.

"Des travaux sont en cours pour préparer et entretenir le passage de Rafah du côté égyptien et réparer les dégâts causés par les bombardements israéliens du côté palestinien avant son ouverture lundi pour l'entrée de nourriture et d'aide médicale dans la bande de Gaza et pour le passage des Palestiniens ayant une nationalité étrangère vers l'Égypte", a déclaré cette source à l'agence de presse DPA.