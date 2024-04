Toujours pas d'accord au gouvernement sur la reconnaissance de la Palestine

Le gouvernement fédéral n'a toujours pas trouvé d'accord sur la reconnaissance de la Palestine, mais va poursuivre les discussions. Six des sept partis sont pour, le MR faisant de la résistance.

Le gouvernement fédéral n'a pas trouvé d'accord ce vendredi sur la possibilité d'une reconnaissance de la Palestine. Il a toutefois décidé de poursuivre les discussions au sein d'un groupe de travail. Six des sept partis sont prêts à s'engager dans cette voie, indiquait-on à bonne source. Seul le MR se montre réticent.

Le vice-Premier ministre Ecolo, Georges Gilkinet, l'a rappelé ce vendredi matin sur LN 24. "La Belgique a dans son accord de gouvernement qu'elle était en faveur d'une solution à deux États . Aujourd'hui, il y a un État reconnu, Israël, et un État qui ne l'est pas encore: la Palestine. Il faut une procédure avec certaines conditions en matière de démocratie, il faut un chemin, il faut lancer un signal à la communauté internationale", a-t-il déclaré.

Isolé, le MR y reste opposé

Dans la majorité, les libéraux francophones ont fait savoir qu'ils ne soutiendraient pas une telle reconnaissance. "Nous ne voterons pas en l'état actuel, car il faut avoir une structure d'État. Le Hamas est terroriste et le Fatah (parti du président palestinien Mahmoud Abbas, dont l'autorité s'exerce sur la Cisjordanie) n'a plus la force d'administrer son territoire", a déclaré lundi sur BX1 le président du MR, Georges-Louis Bouchez.

Le cabinet de la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib (MR), a confirmé la poursuite des discussions. "La reconnaissance d'un État de Palestine fait bien partie de nos objectifs, puisque cela va de pair avec une solution à deux États. La reconnaissance de l'État palestinien doit être actionnée comme levier stratégique dans un processus politique global et il faut l'activer au bon moment, avec un maximum d'États, afin d'avoir un impact maximal sur le processus de paix et sur la réalisation d'une solution à deux États", a-t-on expliqué.

Quelle attitude à l'ONU?

La question se pose également de savoir quelle sera l'attitude de la Belgique aux Nations unies à propos de la demande de la Palestine d'y être admise comme membre, et non plus comme observatrice. Jeudi, le Conseil de sécurité n'a pu y accéder en raison du veto américain. La question pourrait revenir en mai devant l'Assemblée générale par le biais d'une résolution palestinienne.