Saviez-vous… qu’un Belge avait inventé Google bien avant Google? Le second épisode de notre série de podcasts revient sur le parcours d’un visionnaire, féru de bibliographie.

Les deux hommes ne s’arrêtent pas là. Ils créent un système de classification , encore utilisé dans les bibliothèques, et imaginent la fondation d’un Palais Mondial à Bruxelles qui rassemblerait toutes les connaissances du monde. Mais la Première Guerre mondiale retarde leur projet. “Paul Otlet a investi la fortune familiale", raconte Laurent Hublet, CEO de BeCentral, le campus numérique bruxellois. "Il a levé des fonds aux États-Unis et fait une campagne de crowdfunding.”

L'impressionnant fonds documentaire du Mundaneum

En 1920, le Mundaneum et les institutions qui gravitent autour occupent une centaine de salles au Cinquantenaire. À son apogée, on y trouve des milliers de livres, journaux et petits documents. “Le Mundaneum ressemblait à une salle de serveurs, mais il ne reposait sur aucun ordinateur”, explique Laurent Hublet.