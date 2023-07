Saviez-vous… que la boule de billard combinait deux savoir-faire belges?

En 1907, Leo Baekeland, un Belge ayant pris la nationalité américaine, découvre la bakélite. Cette matière plastique révolutionne l’industrie. Thermodurcissable, elle est produite en grande quantité et est utilisée dans la fabrication de téléphones, de jouets, d’appareils électroménagers ou encore de billes de billard.

“On pouvait presque tout faire avec la bakélite”, indique Eric Goethals, chimiste et professeur émérite de l’Université de Gand, dans le podcast. Dotée d’une importante résistance au choc et homogène, cette résine s’impose au détriment de l’ivoire, matière vivante, chère et rare, qui se déformait dans le temps.