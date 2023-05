Intelligence artificielle, puissance et limites d’une révolution en marche

Il ne s’agit que d’un avant-goût, car dans le domaine, ChatGPT n'est que la pointe émergée de l'iceberg de l’IA. Les IA sont, en effet, capables de réaliser des tâches extrêmement complexes et variées , en un temps record et en se basant sur d’énormes quantités de données.

L'IA, une technologie de rupture qui va tout changer?

Une montée en puissance qui inquiète, par sa vitesse et son ampleur. Tous les secteurs d’activités, ou presque, sont concernés, avec des gains de productivité vertigineux à la clé et une dynamique qui remet en cause, in fine, le monde du travail, tel qu’on le connaît aujourd’hui.