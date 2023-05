Intelligence artificielle, récit d’un affrontement commercial et politique

Les progrès fulgurants de l’intelligence artificielle donnent lieu à une bataille commerciale et politique de haute intensité. Récit dans le podcast En clair.

Ces 10 dernières années, trois facteurs convergents ont propulsé l’intelligence artificielle (IA) au cœur de notre vie privée et professionnelle:

Comme nous l’avons vu lors des épisodes précédents, c’est ChatGPT qui a occupé le devant de la scène ces derniers mois , laissant les prétendants loin derrière, dans l’obscurité des coulisses. Développé par la société OpenAI, ce chatbot nourri avec la quasi-totalité des connaissances humaines, a poussé tous les acteurs de la tech à bomber le torse et à sortir du boi s, plus ou moins adroitement.

La course à l'IA est lancée

L'affrontement commercial entre les géants de la tech a entrainé de gigantesques mouvements sur les marchés financiers, faisant perdre près d’une centaine de milliards de dollars à Google, et permettant d'en faire gagner à peu près autant à Microsoft.

En tribune, les experts sont fébriles et oscillent entre l’enthousiasme et la crainte d’avoir créé une puissance qui pourrait causer notre perte. Certains ont même demandé un moratoire pour contenir le développement et la mise à disposition d’applications potentiellement explosives.