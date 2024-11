Asma Mhalla: "Aujourd'hui, le business technologique est devenu idéologique et géopolitique"

Politologue spécialiste des enjeux politiques et géopolitiques de la Tech et de l'IA, Asma Mhalla met en garde contre l'alliance du Big Tech (les géants du numérique) et du Big State (l'État en tant que puissance), qu'il soit américain ou chinois. Une alliance qui fait de nos cerveaux le nouveau champ de bataille militaire, économique et politique, et menace nos démocraties libérales, particulièrement dans une Europe devenue spectatrice du combat entre les deux puissances.