L'IA présente également des risques, notamment:

Le remplacement d'emplois: l'IA peut remplacer des emplois dans de nombreux secteurs, ce qui peut entraîner un chômage massif et des perturbations économiques.

La discrimination: les algorithmes d'IA peuvent reproduire les préjugés et les stéréotypes humains, ce qui peut entraîner une discrimination dans les décisions prises par l'IA.

La confidentialité et la sécurité des données: l'IA peut être utilisée pour collecter et analyser des données sensibles, ce qui peut poser des problèmes de confidentialité et de sécurité.

Les erreurs de l'IA: les erreurs de l'IA peuvent avoir des conséquences graves, notamment dans les secteurs de la santé, des transports et de la finance.

L'autonomie de l'IA: l'IA peut être programmée pour prendre des décisions autonomes, ce qui peut poser des problèmes d'éthique et de responsabilité en cas d'erreurs ou de conséquences imprévues.

Le piratage informatique: les systèmes d'IA peuvent être vulnérables aux cyberattaques, ce qui peut avoir des conséquences graves sur les entreprises et les gouvernements.

Il est important de reconnaître ces risques et de travailler à leur atténuation en développant des politiques et des réglementations adaptées. La mise en place de mesures de transparence, de responsabilité et d'éthique dans le développement et l'utilisation de l'IA peut aider à minimiser ces risques et à maximiser les avantages potentiels de cette technologie.

Commentaire du journaliste

Ajoutons que les intelligences artificielles les plus avancées fonctionnent comme des “boîtes noires”, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible d'expliquer comment et pourquoi une réponse a été produite. Si l'on ne comprend pas la cause ou les raisons d'un choix réalisé par la machine, on ne peut pas l'expliquer ni corriger facilement le processus qui a conduit à une erreur. Cette absence de transparence soulève des débats sur le contrôle et “l'explicabilité” de la technologie.