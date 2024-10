Huw Price: "Avec l'IA, le piège pourrait se refermer avant même que nous en ayons pris conscience"

Professeur émérite de philosophie au Trinity College de Cambridge, l'Australien Huw Price fut l'un des premiers académiques à alerter sur les risques d'un développement rapide et incontrôlé de l'intelligence artificielle. Le cocréateur du Centre for the Study of Existential Risk en appelle à une redéfinition du rapport au risque dans un contexte technologique qui ne peut être comparé à ceux qui l'ont précédé.