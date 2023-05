Intelligence artificielle et emploi, le monde du travail à l'épreuve de l'automatisation

En quelques mois à peine, les intelligences artificielles (IA) dites “génératives” ont démontré leur impressionnante capacité à produire du texte, des images, du son et de la vidéo.

Vous avez peut-être déjà eu l’occasion de jouer avec ChatGPT, Dall-e ou Midjourney , mais il se pourrait que, très bientôt, vous deviez aussi travailler quotidiennement avec ces assistants de nouvelle génération. Autrement dit, avoir un chatbot comme collègue direct est une perspective qui n’appartient plus à la science-fiction.

Avec “Copilot”, bienvenue dans l’ère de la collaboration homme-machine

De leur côté, les entreprises expérimentent tous azimuts, mais une première révolution viendra certainement du programme de Microsoft baptisé "Copilot ". Le géant américain a décidé, en effet, de frapper fort en intégrant une touche d’IA à tous les programmes de la suite Office (Word, Outlook, Excel, etc.).

Une telle intrusion dans le quotidien des salariés fait craindre, à terme, un remplacement pur et simple de certaines fonctions, victimes de l’automatisation . Et sur ce point, les quelques études disponibles, qui ont évalué l’impact de l’IA sur le monde du travail, ne sont pas là pour nous rassurer.

Mais plus fondamentalement, se pose la question de la place du travail dans nos vies, comme moyen de subsistance et comme vecteur de sens. Comment assurer la redistribution des richesses dans un monde où le capital, c'est-à-dire la machine, devient le travail et met de facto le travailleur hors-jeu?