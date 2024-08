L’ascension des Red Lions au sommet de la hiérarchie mondiale montre à quel point le succès reste un rêve accessible dans un sport aussi modeste que le hockey. Aux Jeux olympiques de Paris, l’enjeu ne se limitera pas à décrocher une deuxième médaille d’or. La génération dorée restera-t-elle comme une parenthèse enchantée ou a-t-elle semé les graines d’une domination durable?

Lors des premiers matchs des Red Lions aux Jeux olympiques à Paris, les cameramen devaient avoir l’œil affuté pour repérer le coach fédéral Michel van den Heuvel, un Néerlandais à la langue bien pendue. Il n’était pas, comme tous ses collègues, sur le banc, au bord du terrain, mais dans les tribunes, très affairé à prendre des notes et à communiquer. C’est son adjoint Shane McLeod, ex-entraîneur principal jusqu’aux Jeux de Tokyo 2021, qui était en contact direct avec les joueurs le long de la ligne de touche.

Ce sont les joueurs eux-mêmes qui sont à l’origine de cette inversion des rôles inédite. Les gueulantes de Michel Van den Heuvel auraient été contreproductives en début de compétition. Son assistant néo-zélandais, Shane McLeod, au contraire, se profile comme la figure paternelle, qui leur indique tout en douceur les plus fines manœuvres tactiques. Et cette approche devait prévaloir lors de cette entrée en matière, par nature très stressante.

Vue en plein écran Tom Boon (34 ans), un membre de cette "génération dorée", qui laisse éclater sa joie après son but marqué lors du match d'ouverture contre l'Irlande. ©BELGA

"Lorsqu’on fait une mauvaise passe, on est les premiers à s'en rendre compte", résume le capitaine Felix Denayer. "Inutile que le coach nous le gueule du bord du terrain." Le faire comprendre au Néerlandais brut de décoffrage n’a pas été une mince affaire. "Nous ne pouvions pas l’exiger, cela devait venir de Michel lui-même", explique encore Denayer. "Un vrai leader est quelqu’un qui ose déléguer. Au final, tout le monde a trouvé le changement judicieux."

"J’espère que mes enfants deviendront des Red Lions, même s’ils ne prennent jamais un stick en mains." Shane McLeod Coach adjoint des Red Lions

Cet épisode est révélateur de l’esprit qui a amené les Red Lions à dominer le hockey mondial, estime Felix Denayer (34 ans) qui participe, à Paris, à ses cinquièmes Jeux d’affilée. Une période de succès qui a commencé avec les qualifications pour Pékin 2008 et s’est terminée - pour l’instant - avec l’or à Tokyo il y a trois ans.

Le long parcours, qui a transformé une joyeuse bande d’amateurs en athlètes modèles, a fait émerger une culture et une méthodologie qui inspirent non seulement les fédérations étrangères, mais aussi les équipes d’autres sports. Comme l’a dit McLeod récemment à ses joueurs, "j’espère que mes enfants deviendront des Red Lions, même s’ils ne prennent jamais un stick en mains."

À l'approche des Jeux, les joueurs se retrouvent souvent plusieurs journées d’affilée, ce qui est unique pour un sport d’équipe et génère une dynamique très différente de celle qui prévaut, par exemple, chez les Diables rouges.

Un immeuble de trois millions d’euros

17 juin 2024, 11 heures, centre sportif à Wilrijk, Anvers. "Allez les gars, let’s go!" crie Van den Heuvel aux Lions, qui entament leur entraînement au petit trot. À l’arrière-plan, on aperçoit le Hockey Center of Excellence, le centre d’entraînement ultramoderne des équipes nationales de hockey depuis 2021. Le bâtiment, entièrement construit en bois, a coûté trois millions d’euros.

Les Lions disposent de leur propre Olympic room, ainsi que de vestiaires permanents, d’une salle de fitness, d’espaces de détente et de bureaux. Au réfectoire est accrochée une horloge égrenant le temps qu’il reste avant les Jeux: 38 jours, 14 heures, 28 minutes et 5 secondes. Le drapeau tricolore belge serpente sur le sol comme un fil rouge dans tout le bâtiment.

À quelques semaines des Jeux, les joueurs s’y retrouvent souvent plusieurs journées d’affilée, ce qui est unique pour un sport d’équipe.

Vue en plein écran Shane McLeod est l'assistant du coach fédéral, mais c'est lui que les joueurs préfèrent voir le long de la ligne de touche durant les matchs. ©BELGA

Paella

Au fil des années, les Red Lions ont acquis la technicité des Néerlandais, la force physique des Australiens et la discipline et la structure des Allemands. Mais au terme d’une belle série de médailles d’argent, ils n'ont enfin réussi à décrocher l’or - à la Coupe du monde 2018, aux Championnats d’Europe 2019 et à Tokyo – qu’en osant développer et parfaire leur propre style et culture.

Les joueurs entrent les uns après les autres. Arthur Van Doren, le meilleur joueur de hockey du monde selon les connaisseurs, demande au chef ce qu’il y aura au menu tout à l’heure: de la paella. Le vice-capitaine raconte qu’à Tokyo, la Belgique était à son meilleur niveau, mais qu’à Paris, les Pays-Bas et l’Australie sont, à ses yeux, les grands favoris. "Il est de plus en plus difficile d’obtenir un succès durable. Tout le monde s’inspire des meilleurs."

Lors d'un match d’entraînement, les U23 belges - mis face aux Reds Lions - ont eu pour mission d’imiter le jeu de l’Australie et de l’Allemagne, qui ont obtenu de grands succès ces dernières années en appliquant une défense de zone poussée à l’extrême, contrairement à leur culture originelle de marquage serré. La défense de zone a longtemps été le point fort de la Belgique, mais aussi de l’Argentine. "Les autres grands pays ont désormais comblé la différence que nous avions réussi à créer", ajoute Michel Van den Heuvel. "Tout le monde nous colle aux basques."

McLeod et Van den Heuvel dirigent les Lions depuis 2015, avec une assistance en provenance de l’Afrique du Sud et de l’Australie, entre autres, et la meilleure expertise médicale, physique et nutritionnelle. "La crème du hockey mondial est réunie en ses murs", souligne Van den Heuvel. "Nous savons comment faire mal aux autres nations du hockey."

12 millions d'euros La moitié du budget annuel de la fédération belge de hockey (12 millions d’euros) est de l’argent public

Des champions du monde, tout sauf riches

Cette politique permet aux Belges de rester au sommet après les cycles olympiques. Le financement des investissements dans l’infrastructure et le personnel s’inscrit dans une vision à long terme. Alors que la fédération de hockey a longtemps été dépendante du soutien du Comité olympique et interfédéral belge (COIB) et de la Loterie nationale, elle peut également compter sur le soutien de Sport Vlaanderen et de son homologue francophone l’Adeps, depuis la communautarisation de cette matière en 2012.

Parce qu’un hockey belge de haut niveau n’existerait pas sans subsides. La moitié du budget annuel de la fédération (12 millions d’euros) est de l’argent public, le reste provenant des cotisations des membres, du sponsoring et des événements. Sur ce montant, quatre à cinq millions d’euros sont réservés au hockey de l’élite, y compris les équipes de jeunes. Le coût de la construction de l’Excellence Center a été supporté à parts égales par la Ville d’Anvers, Sport Vlaanderen et la fédération de hockey.

Le gros des fonds est alloué aux investissements durables et non, par exemple, aux salaires des meilleurs joueurs. Les internationaux sont rémunérés par le biais d’un contrat de salarié à mi-temps, en fonction du nombre de sélections et de leur âge, avec un maximum de 2.500 euros brut. À cela s’ajoute un salaire versé par leur club et, pour certains, des contrats de sponsoring personnel. Il faut travailler dur pour que cela rapporte un peu", note Felix Denayer. "Mais nous ne le faisons pas pour cela."

"Pour des champions du monde, leur rémunération est presque symbolique", reconnaît le président de la fédération, Patrick Keusters, qui a derrière lui une carrière bien remplie dans la finance, entre autres à la Banque Degroof, dont il a été l’administrateur délégué jusqu’à la fusion avec Petercam, et chez Axa. Les banques privées sont des sponsors de choix pour les clubs de hockey, dont les membres ont généralement des revenus supérieurs à la moyenne.

"Sponsoriser le hockey n’est pas aussi coûteux que, par exemple, une équipe cycliste, mais offre certainement une visibilité intéressante au cours d’une année olympique." Patrick Keusters Président de la fédération belge de hockey

Un hockeyeur sur deux est une femme en Belgique

Mais c’est une banque "grand public", Belfius, qui est le principal sponsor des équipes nationales, avec il est vrai un focus particulier pour sa filiale Candriam, son gestionnaire d’actifs. La banque publique a récemment prolongé le contrat jusqu’après les Jeux de Los Angeles en 2028. Pour Belfius, le hockey offre la combinaison idéale d’un public de plus en plus large – 60.000 Belges jouent au hockey, contre moins de la moitié en 2012 - et d’une forte concentration de familles nanties que la banque cible également.

Parmi les autres sponsors, citons Audi, l’entreprise française de construction Eiffage, le site immobilier Immoweb et la société de consultance Grant Thornton, qui a remplacé son homologue Deloitte. "Sponsoriser le hockey n’est pas aussi coûteux que, par exemple, une équipe cycliste, mais offre certainement une visibilité intéressante au cours d’une année olympique", explique Patrick Keusters. La Flandre compte déjà 57 clubs et, côté francophone, la LFH en dénombre 51.

La valeur commerciale du hockey est favorisée par l’engouement des femmes pour ce sport, où les Red Panthers suivent leurs homologues masculins sur la voie du succès international. La moitié des joueurs de hockey belges sont des femmes, l’une des proportions les plus équitables de tous les sports d’équipe. Depuis l’année dernière, la fédération de hockey octroie exactement le même salaire aux Panthers qu’aux Lions.

"Continuez à injecter de l’argent dans ce sport. Si nous continuons à gérer cela en bons professionnels, le succès est assuré." Floris Geerts Commentateur sportif

Le budget limité de la fédération n’a pas empêché les joueurs et joueuses belges d’accéder à l’élite mondiale. Cela s’explique sans doute par la popularité encore modeste de ce sport. Certes, le hockey est pratiqué sur tous les continents, mais nulle part - sauf en Inde et aux Pays-Bas - il ne figure parmi les sports comptant le plus d’affiliés et nulle part il n’est entièrement professionnalisé.

La Belgique a donc tout intérêt à investir dans le hockey si elle veut continuer à décrocher des médailles olympiques. "Continuez à injecter de l’argent dans ce sport", clame le commentateur sportif Floris Geerts, spécialiste du hockey pour Sporza. "Si nous continuons à gérer cela en bons professionnels, le succès est assuré. L’Australien moyen n’est pas passionné par le hockey. Mais grâce à des investissements ciblés, ce pays est au top niveau mondial depuis des décennies."

Désormais, le système belge est lui aussi bien rodé. Pour preuve, les équipes de jeunes sont toutes performantes au plus haut niveau. "Il fut un temps où les Red Lions admiraient le professionnalisme et le niveau des autres joueurs lorsqu’ils arrivaient aux Jeux. Aujourd’hui, ce sont les Lions qui sont devenus un exemple à suivre", explique Floris Geerts.

L’équipe la plus âgée

Mais le choix de la continuité a aussi son revers. Pour rester au sommet, un renouvellement progressif de l’équipe est indispensable. Aux Jeux de Rio de Janeiro en 2016, les Red Lions étaient l’équipe de hockey la plus jeune, à Tokyo, ils étaient dans la moyenne et à Paris, ils sont les plus âgés. Dix joueurs du match d’ouverture contre l’Irlande étaient déjà présents à Rio il y a huit ans - chez les Irlandais, ils n’étaient que trois. Sur les 16 Lions qui ont remporté l’or à Tokyo, seuls quatre ont raccroché leurs sticks.

Vue en plein écran Nelson Onana (à droite) est à 24 ans l'un des seuls trois nouveaux visages des Red Lions aux Jeux à Paris. ©BELGA

À Paris, on ne pointe que trois nouveaux visages: Arno Van Dessel (21 ans), Nelson Onana (24 ans) et Thibeau Stockbroekx (24 ans). Ces derniers ne sont plus si jeunes, mais leur expérience est limitée. Le directeur technique Adam Commens reconnaît que "l’effectif vieillissant" est le point faible des Lions. Dès lors, une question se pose: la génération dorée n’est-elle pas restée trop longtemps en place, au détriment de la relève?

"Je crains que le rajeunissement des Lions n’ait été trop lent. Il suffit de regarder les résultats: ils n’ont rien gagné depuis Tokyo." Floris Geerts

"C’est le revers de la médaille de la génération dorée", explique Floris Geerts. "Ils ont été les premiers joueurs de hockey belges à pouvoir vivre de leur sport et à parcourir le monde pour assouvir leur passion. Ils n’ont aucune envie de passer le flambeau, pour eux c’est le plus beau métier du monde." Si les Lions les plus âgés ont pu acquérir une expérience internationale dès l’âge de 18 ans, c’est beaucoup moins vrai pour la nouvelle génération de joueurs.

Aux Pays-Bas, le coach national Jeroen Delmée, qui a lui-même été entraîneur des Lions, a opté pour un changement radical après Tokyo. "Ils jouent désormais un hockey complètement différent, incroyablement énergique, et c’est l’une des raisons pour lesquelles les Pays-Bas nous ont rattrapés", explique Floris Geerts. "Je crains que le rajeunissement des Lions n’ait été trop lent. Il suffit de regarder les résultats: ils n’ont rien gagné depuis Tokyo. Ces gars sont à juste titre appelés la génération dorée, mais il se pourrait bien qu’elle en reste à une seule victoire dans tous les grands tournois."

L’équilibre est difficile à trouver, reconnaît Felix Denayer. Lors de sa première participation aux Jeux (à Pékin), Van Dessel n’avait que 5 ans et n’avait encore jamais tenu un stick dans ses mains. "On cherche le bon rapport entre expérience et jeunesse", explique Felix Denayer qui se demande s’il pourra continuer jusqu’à la Coupe du monde 2026, qui aura lieu en Belgique. "Mais ce sera dans un rôle complètement différent, pour guider la transition. Je ne veux certainement pas jouer les prolongations pour le plaisir."

"Pour remporter l’or olympique, il faut vraiment être exceptionnel. Et aussi avoir un peu de chance." Michel Van den Heuvel

Bien gérer l’après-Paris

Michel Van den Heuvel défend sa sélection. "Nous devons avoir tous les talents dans leur diversité", dit-il. "Et, c’est vrai, pour les jeunes, c’est plus difficile de s’y faire une place. Mais une fois qu’ils ont rejoint l’équipe, ils jouent avec les meilleurs du monde. Ils progressent plus vite qu’ils n’auraient pu le faire auparavant."

Pourtant, les Lions et leur staff sont conscients qu’à Paris, une ère s’achèvera. Des joueurs clés comme John-John Dohmen, Loick Luypaert, Cédric Charlier, Tom Boon et Florent Van Aubel sont susceptibles de partir. "Après Paris, il se peut que nous redescendions d’un cran", craint Floris Geerts. "Nous devrons alors rattraper notre retard."

La relève est pourtant sur les rails depuis plusieurs années, avec une génération intermédiaire dirigée par Van Doren. "Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter un retour de bâton après Paris", souligne Michel Van den Heuvel, qui partira pour le club néerlandais de Bloemendaal après Paris. "La nouvelle génération doit maintenant prendre le relais et imprimer sa marque, dans le respect de ce qui a été construit."

Pour la génération dorée des Red Lions, Paris est donc la dernière chance de décrocher une nouvelle médaille d’or olympique. "Le défi sera plus difficile à relever qu’à Tokyo", concède Floris Geerts. "Mais nous pouvons sans aucun doute devenir champions olympiques." "La Belgique a les armes pour viser le plus haut niveau", confirme Van den Heuvel. "Mais tout le monde doit être au top de sa forme au bon moment. À partir des quarts de finale, nous devrons être extrêmement bons à trois reprises. Pour remporter l’or olympique, il faut vraiment être exceptionnel. Et aussi avoir un peu de chance."