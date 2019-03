De la neutralité des "experts"

L'oeil de Martin Buxant l Le PTB est amputé d’une partie de sa dotation par le jeu d’experts soi-disant neutres.

Il y a quelque chose d’agréable – allez, disons-le –, de jouissif à prendre le clavier pour défendre le PTB dans les colonnes de ce journal saumon. Ni moi ni L’Echo ne pouvons être spécialement soupçonnés de disposer d’une carte de parti de la formation d’extrême gauche. Pourtant, lorsqu’il s’agit de redresser un tort, de corriger une orientation qui n’est pas adéquate, je pense qu’il est de bon ton de remiser les opinions et considérations personnelles au vestiaire et de mettre quelques points sur les "i".

Dans une commission parlementaire, celle des dépenses électorales, cette semaine, s’est en effet déroulé un mauvais film qui, sans y regarder de très près mérite tout au plus un haussement d’épaules mais qui, en vérité, est un cas d’école pénible pour la démocratie.

Les communistes du PTB ont en effet été privés de 1,6 million d’euros de dotation publique par un vote des partis flamands Open Vld et N-VA, la droite donc. Un vote qui est une mascarade, au point que même le MR a refusé d’y prendre part, choisissant de s’abstenir.

L’histoire est relativement simple: pour une fable de sigle et de numéro national de parti, on refuse au PTB l’argent public qui lui est dû pour les voix récoltées en Flandre, et le cas de figure est identique – à moindre échelle cependant – pour le parti DéFI.

On a allègrement politisé le règlement parlementaire pour priver un parti démocratique de la dotation publique auquel il avait droit. Entendons-nous bien: ça ne me fait pas plaisir que mes impôts – les vôtres également – aillent financer l’élucubration des programmes politiques tout aussi inopérants qu’abracadabrantesques du PTB, ça ne me fait pas plaisir que les élus versent une partie de leur salaire à la caisse de guerre de leur parti pour financer je-ne-sais-trop-quoi, franchement non. Mais on ne peut pas appliquer les règles parlementaires à géométrie variable et priver le PTB de la subvention publique à laquelle il avait droit simplement parce qu’on n’aime pas ce qu’il fait avec cet argent.

Ça, c’est le fonctionnement d’une république bananière.

Changer les règles en cours de jeu, c’est le propre des pays non-démocratiques que – au hasard – un certain libéral flamand Karel De Gucht se plaisait à dénoncer en pointant le Congo. La réalité est que ces partis, la N-VA et l’Open Vld, ont vu l’occasion de nuire financièrement à des formations politiques qu’ils n’aiment pas parce que d’extrême gauche ou parce que pointilleuse sur la défense des droits des francophones en périphérie bruxelloise.

Cette joute n’est pas très glorieuse mais en période de campagne électorale, elle n’a rien d’exceptionnel – chacun pour soi et Dieu pour tous, dit-on parfois. Il est par contre encore plus détestable que des "experts" se prêtent à ces jeux politiciens de bas étage.

Et voilà un autre problème.

Il faut s’interroger, aujourd’hui, ouvertement, sur la neutralité de la kyrielle d’experts, professeurs, académiques et magistrats qui accompagnent les députés dans tous les travaux parlementaires. Sincèrement, il n’y a plus grand-monde pour penser que ceux-ci sont indépendants, les partis se battent pour proposer leurs noms, et leurs désignations font l’objet de tractations et de compromis négociés pied à pied.